Incarichi in Vaticano il Papa prende tempo Per ora si procede in proroga

Roma, 9 maggio 2’25 – Il nuovo Pontefice, Leone XIV, ha scelto la via della prudenza. A pochi giorni dalla sua elezione (nella foto di copertina il documento ufficiale di accettazione della nomina), il Santo Padre ha disposto che i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, inclusi i Segretari e il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, restino nei rispettivi Incarichi donec aliter provideatur, cioè fino a quando non sarà deciso diversamente.La scelta della continuitàLa decisione, comunicata attraverso un breve ma significativo bollettino ufficiale, rappresenta una prima indicazione dello stile con cui Leone XIV intende guidare la Chiesa. Un passo che privilegia la continuità e la stabilità in una fase ancora delicata, segnata dalla recente morte di Papa Francesco e dall’inizio di un nuovo pontificato. 🔗Cdn.ilfaroonline.it

Cosa riportano altre fonti

Migliora papa Francesco, che “è stato contento di incontrare le persone”, fa sapere la sala stampa vaticana spiegando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta "quando ha espresso il desiderio di andare a pregare in basilica". Il bollettino sulle condizioni di salute e gli aggiornamenti sulla sua presenza ai riti di Pasqua. 🔗fanpage.it

(Adnkronos) – Papa Francesco migliora ancora. Oggi, sabato 15 marzo, l'ultimo aggiornamento del Vaticano che ribadisce come le sue dimissioni non avverranno a breve perché "deve ancora sottoporsi alla terapia medica ospedaliera". "Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili, confermando i progressi evidenziati nell'ultima settimana" sottolineano dalla Santa Sede. "Prosegue l'ossigenoterapia ad alti […] 🔗periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il Papa oggi ha potuto seguire gli Esercizi spirituali con la Curia in Aula Paolo VI video collegandosi dal Gemelli. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Il video collegamento ha consentito al Pontefice di seguire gli Esercizi senza essere visto. —[email protected] (Web Info)L'articolo Papa, Vaticano: “Situazione di stabilità, lieve miglioramento in quadro che resta complesso” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

Incarichi in Vaticano, il Papa prende tempo. Per ora si procede in proroga; Inizia l'era di Leone XIV. messa con i cardinali in Sistina: Gesù ridotto a superuomo è ateismo - Per il Papa prima notte al Palazzo del Sant'Uffizio; Robert Francis Prevost, ecco la biografia del nuovo Papa; Nuovo papa è Robert Francis Prevost, che prende il nome di Leone XIV. 🔗Se ne parla anche su altri siti

PAPA LEONE: Prende tempo per riflettere prima di assegnare incarichi Vaticano - ROMA (Reuters) - Il cardinale statunitense Robert Prevost è stato eletto Papa e ha assunto il nome di Papa Leone XIV. 13,30 - Leone XIV ha deciso di riservarsi un certo tempo per la riflessione, la pr ... 🔗msn.com

Incarichi in Vaticano, il Papa prende tempo. Per ora si procede in proroga - Il Papa ha chiarito di voler dedicare tempo alla riflessione, alla preghiera e al dialogo prima di procedere a nomine o conferme definitive. Una posizione che mostra attenzione e rispetto verso le ... 🔗ilfaroonline.it

Il Papa conferma per ora tutti gli incarichi - Leone XIV ha espresso la volontà che "i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, i Segretari, il Presidente della Pontificia Commissione per la Città del Vaticano, proseguano, ... 🔗rainews.it