In viaggio con Adele Sparavigna scienziata di bellezza Via da Napoli con biglietto di sola andata

Non chiedetemi quale crema uso. Chiedetemi cosa non uso. AdeleSparavigna, cultrice di bellezza, medico chirurgo, specializzata in dermatologia, una pioniera visto che alle sue ricerche sulla cosmesi già da 35 anni applica principi di bioingegneria. Tutto è partito da Pompei (ma non è la. 🔗Napolitoday.it © Napolitoday.it - In viaggio con Adele Sparavigna, scienziata di bellezza. Via da Napoli con biglietto di sola andata

Le notizie più recenti da fonti esterne

AstraDoc, la rassegna di documentari curata da Arci Movie, ospita la regista Adele Tulli per “Real”, il suo secondo lungometraggio. Come ci si sente a essere umani nell’era digitale? Se lo chiede Adele Tulli in “Real”, il suo secondo lungometraggio che scandisce l’ultima tappa della prima parte dell’edizione 2025 di “AstraDoc – Viaggio nel cinema […] 🔗2anews.it

Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. All’uscita sono stati accolti da bambini festanti sulle note di Romagna mia.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Carlo e Camilla in visita a Ravenna tra la tomba di Dante e “Romagna mia” sembra essere il primo su iO Donna. 🔗iodonna.it

Sono più conosciuti, spesso più abbordabili, con nuove mete che si aggiungono e ampliano l’offerta. A dirci come sono cambiati i viaggi studio è una ricerca dell’Osservatorio YouGov per conto di WEP, l’organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo che festeggia quest’anno il suo 30° compleanno. ... 🔗iodonna.it

Se ne parla anche su altri siti

In viaggio con Adele Sparavigna, scienziata di bellezza. Via da Napoli con biglietto di sola andata. 🔗Se ne parla anche su altri siti

In viaggio con Adele - È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. "In viaggio con Adele" segue le avventure di un attore cinico e ipocondriaco che scopre di avere una figlia, ... 🔗today.it