In Piemonte il 178% delle nuove assunzioni nell' artigianato è di lavoratori stranieri

Il Piemonte si conferma tra i territori con la maggiore incidenza di lavoratoristranieri in ingresso.Sono infatti con 76.660 le assunzioni previste nella nostra regione secondo le stime del Sistema Excelsior di Unioncamere-Ministero del Lavoro e riportate da Confartigianato.

Piemonte tra le regioni con più lavoratori stranieri in ingresso: 79.660 assunzioni previste, oltre 7.000 nell’artigianato - TORINO – Il Piemonte si conferma tra le regioni italiane con la maggiore incidenza di lavoratori stranieri in ingresso. Secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere-Ministero del ... 🔗quotidianopiemontese.it