In Italia per la firma scippano Allegri a Milan e Napoli

Un anno di silenzio, un anno di attesa. Dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Juventus, terminata tra alti e bassi, Massimiliano Allegri è rimasto a guardare.Ma ora, con la stagione alle battute finali e il mercato degli allenatori pronto a entrare nel vivo, il tecnico livornese torna prepotentemente d’attualità. E lo fa con il peso specifico di chi ha vinto, convinto e diviso, come sempre accade ai protagonisti autentici. Con diverse big Italiane in bilico, Allegri è uno dei profili più chiacchierati. Il Milan, ad esempio, non ha ancora sciolto le riserve sul futuro di Sérgio Conceição. Nonostante una stagione in chiaroscuro, il tecnico portoghese potrebbe essere confermato, ma in via Aldo Rossi non mancano le perplessità. Ed è qui che il nome di Allegri, ex rossonero con uno scudetto in bacheca, torna a circolare come possibile opzione di continuità e pragmatismo. 🔗Sportface.it