In 15 stipati nel container tra loro anche 4 bambini | migranti soccorsi a Castelsangiovanni

In 15 stipati all’interno di un container , tra loro anche quattro bambini . Ore di concitazione ieri, giovedì 8 maggio, al polo logistico di via Dogana Po a Castelsangiovanni , dove uno scarico merci si è improvvisamente trasformato in un intervento d’emergenza.Attorno alle 10 del mattino - fa. 🔗 Ilpiacenza.it

In base a una nuova analisi riportata dal Newsweek, la Corea del Nord ha inviato più di 15.800 container di munizioni alla Russia in un periodo di 18 mesi, diventando quest'ultima un... 🔗 ilmessaggero.it

Nuovi guai giudiziari per Giuliano Rossini e Silvia Fornari, la coppia bresciana già nota alle cronache per aver nascosto 15 milioni di euro nel giardino di casa a Brione. Dopo la condanna a quattro anni per evasione fiscale, i due coniugi dovranno ora affrontare un nuovo processo per una... 🔗bresciatoday.it