Il Tre, tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, annuncia nuove date, prodotte da Vivo Concerti, del Live Tour 2025. La tournée partirà da Bologna (venerdì 28 novembre 2025 all’Estragon - DATA ZERO), per proseguire a Firenze (domenica 30 novembre 2025 al Teatro Cartiere Carrara). 🔗Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Il Tre in concerto a Firenze

Un mini Sanremo a Firenze, siparietto a sorpresa di Carlo Conti al concerto di Francesco Gabbani

Firenze, 16 marzo 2025 – "È il momento del prossimo cantante in gara...”. Siparietto inaspettato ieri sera, sabato 15 marzo, al Nelson Mandela Forum di Firenze.

I Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Firenze

I Pinguini Tattici Nucleari si preparano a cavalcare il 2025 con il nuovo Tour Stadi 2025. Immancabile la tappa fiorentina, mercoledì 25 giugno alla Visarno Arena di Firenze, la stessa città dove l’anno passato, nel precedente tour indoor, hanno ...

The Swingle Singers in concerto a Firenze

