Il sovraccarico della privacy | siamo stanchi di proteggere la nostra identità digitale?

In un'epoca in cui la nostra identità digitale è costantemente a rischio, il sovraccarico della privacy sta diventando insostenibile. Le informative sulla privacy, lunghe e complesse, spesso dissuadono gli utenti dal proteggere i propri dati. Questo articolo esplora le ragioni dietro il nostro sfinimento nella gestione della privacy online e come la complessità di queste informazioni influisca sulle nostre scelte quotidiane.

L’ informativa sulla privacy è il documento che ha il compito di spiegare per filo e per segno quali dei nostri dati verranno raccolti da un sito o da un portale online, per quanto tempo e per quali finalità. Purtroppo, la lunghezza di queste informative, unita alla quantità di volte in cui si dovrebbero leggere e accettare (una volta per ogni sito), sembra aver stancato gli utenti italiani. Come ha recentemente rivelato la Federprivacy, infatti, il 28% degli utenti del nostro Paese si è detto “troppo stanco” per leggere l’informativa sulla privacy nella sua interezza. Per quanto tale comportamento sia diffuso e, per certi versi, comprensibile, si tratta di un’ abitudine pericolosa... 🔗 Leggi su Urbanpost.it