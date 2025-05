Il sottosegretario alle Infrastrutture Iannone in visita all' aeroporto d' Abruzzo | Potenziare l’intermodalità territoriale

La valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo passa anche attraverso lo sviluppo dell’intermodalitàterritoriale. È questo il messaggio lanciato dal presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro, al sottosegretarioalleInfrastrutture, Antonio Iannone, oggi, 9 maggio, in visita presso lo scalo. 🔗Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il sottosegretario alle Infrastrutture Iannone in visita all'aeroporto d'Abruzzo: "Potenziare l’intermodalità territoriale”

Giornata in visita istituzionale ad Arezzo per il senatore nonché neo sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti Antonio Iannone, entrato in carica lo scorso 3 aprile. Dopo l'incontro con il prefetto Clemente Di Nuzzo in tarda mattinata in Prefettura, nel primo pomeriggio è...

"Ho accolto con piacere l'invito del sindaco Andrea De Luca a far visita alla comunità mignanese, una delle tante laboriose realtà che impreziosiscono le nostre aree interne ed hanno scritto la storia del nostro Paese. La crescita di queste comunità passa necessariamente da quella delle...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato ieri il decreto di nomina a sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e Trasporti del senatore di FdI, Antonio Iannone. La notizia è stata comunicata nell'Aula della Camera dalla presidente di turno Anna Ascani. «Comunico che in data di ieri il presidente del Consiglio dei ministri ha inviato al presidente della Camera la seguente lettera: "Gentile presidente, la informo che il Presidente della Repubblica su mia proposta, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto in data 31 marzo 2025 ha ...

