Il ritorno di Sinner a Roma scoppia la febbre del sabato sera

AGI - A giudicare dalla Sinnermania in scena al Foro Italico in questi giorni, in cui il numero uno del mondo è apparso semplicemente per allenarsi, con una muraglia umana attorno al campo e bambini stazionanti ore al sole con la speranza di vederlo passare, domani sarà certamente "febbre del sabato sera". Jannik scenderà in campo alle 19 sul Centrale per vivere la magia del ritorno alle competizioni dopo lo stop di tre mesi dovuti al caso Clostebol. Dall'altra parte della rete ci sarà Mariano Navone, il terraiolo argentino n.99 del ranking che ha eliminato il giovane Federico Cinà impedendo un derby azzurro e che, un po' scherzando un po' no, ha promesso di provare a rovinare la festa del rientro del campionissimo nel loro primo confronto in carriera. Intorno, un tifo che sarà senz'altro sfegatato, considerando che il Centrale è sold out, non c'è più neanche un posto in piccionaia. 🔗Agi.it © Agi.it - Il ritorno di Sinner a Roma, scoppia la febbre del sabato sera

Tutti pazzi per Sinner agli Internazionali d'Italia: allenamento al Foro Italico, ecco il video

