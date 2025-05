Il ragazzino di 16 anni pagato 20 euro per custodire i soldi della coca | spacciatore arrestato

La sua "paga" era di venti euro, a fine serata. Questo il compenso che aspettava di ricevere quando la giornata di lavoro era finita un ragazzino di 16 anni, cittadino marocchino, che custodiva per conto di un connazionale di 32 anni, arrestato dalla polizia, l'incasso dello smercio di cocaina. . 🔗Milanotoday.it © Milanotoday.it - Il ragazzino di 16 anni pagato 20 euro per custodire i soldi della coca: spacciatore arrestato

