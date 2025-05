Il punto sulla ricostruzione post alluvione | dal Comune interventi già realizzati per 187 milioni

Il tema della ricostruzionepostalluvione, i lavori realizzati dopo gli eventi del maggio 2023, quelli in corso e le progettazioni future per mettere in sicurezza il territorio forlivese sono stati al centro di un incontro pubblico svoltosi giovedì sera, in municipio, alla presenza del "Comitato. 🔗Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il punto sulla ricostruzione post alluvione: dal Comune interventi già realizzati per 18,7 milioni

Nuovi ponti, opere pubbliche, viabilità, lavori sul dissesto franoso. L’elenco degli interventi nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini 🔗ilrestodelcarlino.it

Il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale ha fatto visita al Comune di Fontanelice, nella valle del Santerno, in provincia di Bologna. La visita rientra nei diversi sopralluoghi che sistematicamente il presidente della Regione fa nei luoghi più colpiti dalle alluvioni del 2023 e del... 🔗bolognatoday.it

Sarà Eleonora Proni, ex sindaca di Bagnacavallo e da poco eletta in Consiglio regionale, l'ospite della trasmissione Salotto Blu, condotta da Mario Russomanno su Video Regione che andrà in onda lunedì alle 23. Proni si è confrontata su temi di attualità, a partire dall'alluvione. Tra questi... 🔗ravennatoday.it

Alluvione, Legacoop Romagna: “Solo il 3.5% degli aventi diritto ha avuto risarcimenti, serve un altro scatto in avanti” - “La nomina del commissario Curcio e il lavoro della Regione hanno imposto un deciso cambio di passo alla ricostruzione post alluvione. Ora serve un ... 🔗corriereromagna.it

Forlì, ricostruzione post-alluvione, il Comune: “Cantieri per oltre 18 milioni” - Il tema della ricostruzione post alluvione, i lavori realizzati dopo gli eventi del maggio 2023, quelli in corso e le progettazioni future per ... 🔗corriereromagna.it

Alluvione: Legacoop Romagna, risarcito 3,5% aventi diritto - (ANSA) - BOLOGNA, 09 MAG - Sul territorio colpito dall'alluvione del 2023 "solo il 3,5% degli aventi diritto ha ricevuto un risarcimento, per un totale di 134 milioni di ristori su 3,5 miliardi di dan ... 🔗msn.com