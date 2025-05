Il prossimo papa sarà Leone XIV | il messaggio di chi aveva previsto tutto

Per qualcuno è solo un colpo di fortuna, per altri frutto di una ben architettata strategia ma la cosa certa è che la predizione si è avverata. Stiamo parlando di un messaggio pubblicato sul quotidiano Il Foglio qualche giorno prima dell’elezione del nuovo papa, in cui un lettore scrive nero su. 🔗Today.it © Today.it - "Il prossimo papa sarà Leone XIV": il messaggio di chi aveva previsto tutto

Tra analisi, speculazioni e scommesse sui papabili, qualcuno ci ha preso davvero. E con sorprendente precisione. A pochi giorni dall’elezione del nuovo Pontefice, un messaggio pubblicato sul quotidiano Il Foglio è tornato alla ribalta per la sua capacità di previsione. Nella parte delle lettere al direttore, mercoledì scorso, un lettore scriveva: «Essendo sul Monte Athos il giorno della morte di Papa Francesco, una locale intelligenza bizantina mi ha riferito che il prossimo papa sarà Leone XIV. 🔗open.online

La corsa alla successione di Papa Francesco, seppur informalmente, è ormai aperta. Già nelle ore successive alla morte del Santo Padre sono iniziati ad emergere diversi nomi. In area italiana, tre i profili più citati: Pietro Parolin, segretario di Stato, diplomatico esperto e uomo di equilibrio... 🔗anconatoday.it

Habemus Papa. Eletto Robert Francis Prevost al soglio pontificio: sarà Papa Leone XIV. Il primo Pontefice statunitense della storia è stato eletto oggi, giovedì 8 maggio. Un nome che evoca una tradizione di papi riformatori e intellettualmente attenti alle questioni sociali. Nato a Chicago nel 1955, agostiniano, missionario in America Latina e per anni influente prefetto del Dicastero per i Vescovi, ha fama di uomo pragmatico, di centrista, di grande mediatore. 🔗liberoquotidiano.it

