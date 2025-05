il primo papa americano robert francis prevost porta il fervore sportivo di chicago tra cubs e white sox

Il recente Conclave ha visto l’elezione di RobertFrancisPrevost come Pontefice, segnando così una svolta storica per il Papato e per gli appassionati di sport. Il cardinale, originario di Chicago, divenne il primoPapaamericano ad essere eletto, portando con sé la tradizione e il fervoresportivo della città nota per il suo legame . L'articolo Il primoPapaamericanoRobertFrancisPrevostporta il fervoresportivo di Chicago, tra Cubs e White Sox è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Sbircialanotizia.it

