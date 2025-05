Il Premio Bugatti Segantini alla napoletana Rosaria Matarese

Il 66esimo Premio Bice Bugatti Segantini sarà assegnato a Rosaria Matarese . Il riconoscimento alla carriera del 2025 andrà all’artista napoletana . La mostra “ Rosaria Matarese . Il corpo, l’oggetto e la figura”, a cura del prof. Massimo Bignardi, ospitata dal 7 giugno al 13 luglio presso Villa Vertua, traccerà un sintetico percorso antologico, che si concluderà con una sezione dal titolo “Corrispondenze immaginarie: rapporto Milano-Napoli negli anni sessanta”.Il Premio Bice Bugatti Segantini , rassegna d’arte tra le più longeve di Lombardia e d’Italia, è come sempre organizzato d alla Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani” con patrocinio e contributo del Comune di Nova Milanese e ha il supporto della Fondazione Rossi. La rassegna ha anche il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Brera, della Regione Lombardia e della Provincia di Monza e Brianza. 🔗 Ildenaro.it

"Voglio essere italiana, anzi napoletana in omaggio a mio padre Paul e a mio nonno Fortunato Sorvino, che viveva al Vomero" ha detto l'attrice Premio Oscar Mira Sorvino all'Istituto Italiano di Cultura a margine della premiazione del cantante e attore Francesco Merola, nell'ambito del 20º Los Angeles Italia festival promosso col sostegno del ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo in collaborazione con Enit, Scabec, Adamantis Europe LTD, Riflessi e Givova.