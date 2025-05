Il Messico fa causa a Google Maps è guerra per il nome Golfo d’America La presidente Sheinbaum | Atto già depositato

Tregua momentanea sui dazi, ma sulla geografia non si fanno sconti: se la guerra commerciale tra Messico e Stati Uniti sembra tirare il fiato, lo scontro tra i due Paesi è ancora infuocato sul Golfo del Messico. O meglio, Golfod’America. Una denominazione ordinata dal presidente statunitense Donald Trump pochi giorni dopo il suo insediamento e che l’omologa messicana Claudia Sheinbaum non ha mai digerito, tanto da decidere di passare alle vie legali. Non contro Trump, ovviamente, ma contro GoogleMaps, che per i suoi utenti americani ha deciso di adeguarsi alla toponomastica voluta dalla Casa Bianca.La causa contro Google: «Si rispetti la legge americana»«La causa è già stata depositata», ad annunciarlo è stata la stessa Sheinbaum durante una conferenza stampa. Una reazione immediata all’approvazione, da parte della Camera dei rappresentanti, della legge che sancisce il cambio nome del Golfo seguendo il dettato di Donald Trump. 🔗Open.online

