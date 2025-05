Il medico di guardia stupratore seriale privo di freni inibitori La condanna a 10 anni per gli abusi su 9 giovani pazienti a Milano

Un medico di guardia è stato condannato a dieci anni di reclusione per aver abusato di nove giovanipazienti. La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare di Milano, Luigi Iannelli, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. Il professionista, 42 anni, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale aggravata e falso. Il giudice ha accolto integralmente la richiesta della pubblica accusa, rappresentata dalla pm Alessia Menegazzo.Le indagini e gli arrestiIl medico, che ha svolto attività a Milano, San Giuliano Milanese e San Donato, era stato raggiunto da due ordinanze di custodia cautelare. La seconda, eseguita con la misura degli arresti domiciliari, si riferiva a nuove accuse emerse nel corso delle indagini. Secondo le ricostruzioni, gli abusi sarebbero avvenuti durante visite mediche, sfruttando il contesto clinico come pretesto. 🔗Open.online

Milano, 19 marzo 2025 – Il pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto di condannare in abbreviato a 10 anni e 4 mesi di reclusione un uomo di 42 anni, guardia medica in servizio in ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano, per nove presunti episodi di violenza sessuali commessi nei confronti di altrettante pazienti da lui visitate nei mesi precedenti. L'uomo, era stato arrestato una prima volta il 21 novembre 2023, dal gip del Tribunale di Lodi Giuseppe Pichi, dopo le indagini nate dalle denunce di quattro giovani donne. 🔗ilgiorno.it

