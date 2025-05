Il manager Daniele Rotolo | Ci ha scoperti l’America la Sicilia attrae le imprese

Intervista al fondatore della start up Edgemony: “Per gli Stati Uniti la qualità e la forza dei nostri sviluppatori è stata una vera scoperta” 🔗Repubblica.it © Repubblica.it - Il manager Daniele Rotolo: “Ci ha scoperti l’America, la Sicilia attrae le imprese”

Ne parlano su altre fonti

Carmela Fiorella, 38 anni, già dirigente Adecco e consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese, ha taroccato una laurea per farsi assumere da Aeroporti di Puglia come responsabile delle risorse umane. Fiorella è la moglie di Filippo Caracciolo, ex assessore ed ex capogruppo Dem in consiglio regionale. Ora nei guai con la segreteria nazionale per un’imputazione per corruzione e turbativa d’asta. 🔗open.online

VENEZIA - L?uomo alla guida dell?imbarcazione che si è schiantata contro una bricola è un pilota esperto e conosceva bene quel tragitto in laguna percorso chissà... 🔗ilgazzettino.it

Carmela Fiorella, 38 anni, già dirigente Adecco e consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese, ha taroccato una laurea per farsi assumere da Aeroporti di Puglia come responsabile delle risorse umane. Fiorella è la moglie di Filippo Caracciolo, ex assessore ed ex capogruppo Dem in consiglio regionale. Ora nei guai con la segreteria nazionale per un’imputazione per corruzione e turbativa d’asta. 🔗open.online

Cosa riportano altre fonti

Il manager Daniele Rotolo: “Ci ha scoperti l’America, la Sicilia attrae le imprese”; Edgemony, l’hub tecnologico per attrarre aziende e giovani talenti in Sicilia; Il sogno Silicon Valley in Sicilia, la palermitana Edgemony entra in R5 Labs; In Italia quello del product manager non è un mestiere per donne: siamo penultimi in Europa. 🔗Approfondimenti da altre fonti