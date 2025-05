Il linguaggio delle immagini gli studi di Luciano Dondoli in un libro | martedì 13 maggio la presentazione a Villa Fabbricotti

Arezzo, 25 febbraio 2025 – Un nuovo volume che ripercorre le vicende di un luogo di spiritualità dalla storia millenaria. Mercoledì 26 febbraio ore 17.30 presso la sala Ca.Mu della Fraternita dei Laici di Arezzo (via Giorgio Vasari 6) sarà presentata “Camaldoli. Il sacro eremo e il monastero”, pubblicazione di Fondazione CR Firenze a cura di Liletta Fornasari edita da Mandragora. Un lavoro che rappresenta la summa di tutti gli studi che hanno cercato di mettere ordine in una storia complessa, segnata da incendi devastanti e soppressioni ecclesiastiche, ma allo stesso tempo dalla presenza di ... 🔗 lanazione.it

Bergamo, 10 marzo 2025 – Sono proseguite tutta la notte e vanno avanti ancora oggi le indagini dei carabinieri di Bergamo per cercare chi ha ucciso Luciano Muttoni, 57 anni, trovato morto ieri mattina in casa a Valbrembo, in provincia di Bergamo, dopo che da due giorni non si avevano più sue notizie. Diverse decine le persone che sono state sentite in queste ore dai militari, tra cui anche due sospettati che sono stati portati in caserma ieri sera dopo essere stati bloccati vicino a Monza. 🔗ilgiorno.it