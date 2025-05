Il Giro d' Italia 2025 è pronto a partire anche con un nuovissimo orologio Tudor

Ci siamo. Il Giro d'Italia2025 parte oggi per la sua edizione numero 108. Partenza da Durazzo, in Albania, con una prima tappa breve (164 km) fino alla capitale, Tirana, e arrivo con l’ultima tappa il 1° giugno a Roma. In mezzo 21 tappe tra cronometro, salite e fughe che si svolgeranno in Italia e non solo: i ciclisti percorreranno in tutto 3.413 km, attraversando quattro Paesi diversi. In gara 184 corridori, e già c'è chi si chiede chi sarà l'erede al trono del Campione del mondo sloveno Tadej Pogacar, che non parteciperà alla gara. A battere il tempo, in qualità di Time Keeper ufficiale c'è Tudor che è arrivato puntuale all'appuntamento con un nuovo cronografo in edizione limitata di 300 esemplari del Pelagos FXD Chrono Pink, un orologio contraddistinto da dettagli rosa - va da sè - sul quadrante. 🔗Gqitalia.it

