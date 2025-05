Il discorso breve di Putin alla parata rivela il momento delicato di Mosca | niente furore e mai la parola Occidente | Xi ospite d' onore

Le ragioni di un discorso tutto sommato così asettico, inodore e incolore a livello internazionale, risiedono forse nella delicatezza del momento che sta vivendo il Cremlino 🔗Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il discorso (breve) di Putin alla parata rivela il momento delicato di Mosca: niente furore e mai la parola "Occidente" | Xi ospite d'onore

L’annuale parata militare al centro di Mosca con cui si celebra la vittoria dell’Unione Sovietica contro i nazisti nella Grande Guerra Patriottica, di cui ricorre l’ottantesimo anniversario, è un evento il cui profondo significato politico è divenuto sempre più marcato con il trascorrere degli anni. E assume un valore ancora più simbolico in seguito all’invasione su larga scala dell’Ucraina avviata dalle forze armate russe nel febbraio del 2022. 🔗formiche.net

Il presidente ucraino ha affermato che lo zar potrebbe organizzare qualche incidente per incolpare Kiev. E rilancia la proposta di tregua di 30 giorni 🔗ilgiornale.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attacca la parata del Giorno della Vittoria che si terrà venerdì 9 maggio a Mosca, definendola una "parata di cinismo; parata di bile e menzogne". Intervenendo in un discorso video registrato nel centro di Kiev per commemorare il Giorno della memoria e della vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale, celebrato in Ucraina l'8 maggio, Zelensky ha aggiunto che l'Ucraina non ha dimenticato che 80 anni fa decine di popoli combatterono contro il nazismo e più di 8 milioni di ucraini sono morti in quella lotta. 🔗tgcom24.mediaset.it

