Il discorso breve di Putin alla parata il momento delicato di Mosca | niente furore e mai la parola Occidente | Zelensky | a Kiev domani vertice di leader Ue

Le ragioni di un discorso tutto sommato così asettico, inodore e incolore a livello internazionale, risiedono forse nella delicatezza del momento che sta vivendo il Cremlino 🔗Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il discorso (breve) di Putin alla parata, il momento delicato di Mosca: niente furore e mai la parola "Occidente" | Zelensky: a Kiev domani vertice di leader Ue

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’annuale parata militare al centro di Mosca con cui si celebra la vittoria dell’Unione Sovietica contro i nazisti nella Grande Guerra Patriottica, di cui ricorre l’ottantesimo anniversario, è un evento il cui profondo significato politico è divenuto sempre più marcato con il trascorrere degli anni. E assume un valore ancora più simbolico in seguito all’invasione su larga scala dell’Ucraina avviata dalle forze armate russe nel febbraio del 2022. 🔗formiche.net

Il presidente ucraino ha affermato che lo zar potrebbe organizzare qualche incidente per incolpare Kiev. E rilancia la proposta di tregua di 30 giorni 🔗ilgiornale.it

Approfondimenti da altre fonti

