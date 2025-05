Il commento dell’Arcivescovo S E Monsignor Andrea Bellandi in merito all’elezione del Santo Padre

SALERNO – L'elezione fulminea di Papa Leone XIV ha suscitato entusiasmi e riflessioni in tutta la Chiesa. S.E. Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, ha espresso la sua gioia e riconoscenza, sottolineando come questo evento straordinario rappresenti un simbolo di unità per la comunità ecclesiastica. Le parole di Monsignor Bellandi mettono in luce l'importanza di questo momento nella storia recente del cattolicesimo.

SALERNO – Sulla recente elezione di Papa Leone XIV, avvenuta in tempi straordinariamente rapidi, è intervenuto anche l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. MonsignorAndreaBellandi, esprimendo profonda gioia e riconoscenza."L'elezione in tempi brevissimi di Papa Leone XIV ha mostrato in modo commovente l'unità della Chiesa – ha dichiarato MonsignorBellandi – e ancora una volta il fatto che Dio ci sorprende sempre, andando oltre i nostri calcoli o pensieri."Il nuovo Pontefice, già Prefetto dei Vescovi, è stato descritto dall'Arcivescovo come "un uomo di profonda fede, una persona di grande umanità e semplicità, capace di stare in mezzo alla gente più povera e semplice e, al tempo stesso, al cuore dell'istituzione ecclesiale".MonsignorBellandi ha anche ricordato un recente incontro personale con il nuovo SantoPadre: "Abbiamo avuto la gioia di incontrarlo e conoscerlo a settembre, quando è stato invitato dal Parroco di Piano di Montoro per il Giubileo Nicoliano, e in quella occasione ha mostrato tutta la sua affabilità e gioiosa umanità.

