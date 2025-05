Il caso Packer | la donna assolta a Londra dall’accusa di aborto illegale dopo quattro anni di odissea giudiziaria

C’è un drammatico caso che ha riacceso il dibattito sulle leggi britanniche in materia di aborto. L’8 maggio Nicola Packer, una londinese di 41 anni, è stata assoltadall’accusa di abortoillegale. Ma ci è voluta un’odisseagiudiziaria di oltre quattroanni. La storia inizia nel 2020, in pieno lockdown da Covid, quando Packer, convinta di essere in perimenopausa e quindi con poche probabilità di concepire, esegue un test di gravidanza su consiglio di un’amica. Il test conferma che è incinta, ma la donna non vuole figli. A causa delle restrizioni imposte dal lockdown, Packer ottiene farmaci abortivi — mifepristone e misoprostolo — tramite una consulenza telematica, una misura temporanea consentita dalla normativa d’emergenza per gravidanze fino a 10 settimane. Ignara di essere a circa 26 settimane di gestazione, Packer li assume, in casa, il 6 novembre 2020. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il caso Packer: la donna assolta a Londra dall’accusa di aborto illegale dopo quattro anni di odissea giudiziaria

