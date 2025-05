Il Bologna si spegne dopo il gol di Orsolini il Milan vince in rimonta 3 a 1

Bologna, 9 maggio 2025 – Settanta minuti, poi il crollo, verticale e pesante. Orsolini illude ad inizio ripresa, poi il Bologna non affonda, smette di giocare e in un amen si fa ribaltare, prima del tris di Gimenez (doppietta) che chiude i giochi nel recupero, rovesciando anche lo scontro diretto dell’andata (in caso di arrivo a pari punti infatti, a fine campionato, i rossoneri saranno avanti in virtù del 2-1 del Dall’Ara). Una brutta battuta d’arresto, da resettare in vista del secondo round di mercoledì a Roma, in finale di Coppa Italia. Turnover rossoblù e Milan con quasi tutti titolari, il contrario di tutto ciò che si era detto alla vigila. Conceicao ci tiene a far bene, e si vede. Erlic torna a prendersi il posto al centro della difesa accanto a Beukema, Lyko e De Silvestri sulle fasce, Moro e Freuler al centro, con Orsolini, Dominguez e Pobega a supportare Dallinga. 🔗Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Bologna si spegne dopo il gol di Orsolini, il Milan vince in rimonta 3 a 1

Su altri siti se ne discute

Biasin ottimista dopo il KO col Bologna: «Guai a fare tragedie! Inter stanca e si è visto, sul gol di Orsolini l’errore è di…»

di RedazioneIl noto giornalista Fabrizio Biasin ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata dall’Inter in campionato contro il BolognaAttraverso il proprio profilo X, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così la sconfitta rimediata ...

Perché l’arbitro Mariani ha convalidato il gol di Castro in Bologna-Milan dopo il tocco di mano di Fabbian

Il Bologna ha trovato il gol contro il Milan che ha protestato tanto per un assist di braccio di Fabbian per Castro. L'arbitro e il VAR non l'hanno considerato falloso.

Empoli-Bologna 0-3, gol e highlights: i felsinei ipotecano la finale, sogno finito per gli azzurri

A meno di clamorosi miracoli, il sogno di coppa dell'Empoli termina questa sera. Al Castellani Computer Gross Arena è il Bologna a mettere una grossa ipoteca sulla finale di Coppa Italia, vincendo con un netto 3-0.

Video gol Serie A 2011: Chievo -- Bologna 2-0, Catania -- Lazio 1-4, Lecce

Video Video gol Serie A 2011: Chievo -- Bologna 2-0, Catania -- Lazio 1-4, Lecce Video Video gol Serie A 2011: Chievo -- Bologna 2-0, Catania -- Lazio 1-4, Lecce

Cosa riportano altre fonti

Il Bologna si spegne dopo il gol di Orsolini, il Milan vince in rimonta 3 a 1; Bologna-Juventus, le pagelle di CM: Kolo Muani timido, Nico Gonzalez si spegne. Thuram e Freuler, goal pesanti; Dopo quattro giorni di coma al Ca' Foncello, la vita del giovane Giacomo Bologna si spegne; La passione rossoblù non si spegne. I tifosi lottano assieme al Bologna: I ragazzi ci hanno messo il cuore. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Bologna si spegne dopo il gol di Orsolini, il Milan vince in rimonta 3 a 1 - Trasferta amara per i rossoblù al Meazza: una brutta battuta d’arresto, da resettare in vista del secondo round di mercoledì a Roma, in finale di Coppa Italia ... 🔗msn.com

Orsolini illude, ma il Bologna crolla: il Milan vince 3-1 e spegne le chance Champions - Si spengono, forse, le luci di San Siro e della Champions League. La sconfitta del Bologna contro il Milan, nell'antipasto della finale di Coppa Italia, probabilmente spegne le residue speranze, già i ... 🔗msn.com

Bologna-Juventus, le pagelle di CM: Kolo Muani timido, Nico Gonzalez si spegne. Thuram e Freuler, goal pesanti - Bologna-Juventus 1-1 BOLOGNA Skorupski 5 Stavolta tradisce: uno dei più continui della stagione va giù male e goffo su Thuram spianando la strada allo 0-1. Ferma. 🔗msn.com