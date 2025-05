Il Bologna si butta via | a San Siro vince il Diavolo in rimonta

Nell’antipasto della finalissima di Roma, i rossoblù passano grazie al solito mancino dell’Orso, ma un preoccupante blackout fisico-mentale consente al Milan di rientrare in partita e di portarsi a casa l’intera posta in palio. Le speranze di raggiungere nuovamente la Champions si riducono così. 🔗Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Il Bologna si butta via: a San Siro vince il Diavolo in rimonta

Serie A, Milan-Bologna: al via lo spettacolo a ‘San Siro’ | LIVE News - La moviola LIVE di Milan-Bologna, partita della 36^ giornata della Serie A 2024-2025: analizziamo l'operato dell'arbitro e del V.A.R.

Serie A, Milan-Bologna 0-0: inizia il match a San Siro! | LIVE News - Alle ore 20:45 al 'Meazza' c'è Milan-Bologna, 36^ giornata della Serie A 2024-2025: ecco il LIVE testuale della partita dei rossoneri

Il Bologna si butta via: a San Siro vince il Diavolo in rimonta - Felsinei avanti con un capolavoro firmato Orsolini, poi si spegne la luce e il Milan ne fa tre negli ultimi venti minuti. Ora testa a mercoledì, mentre per i futuri calcoli europei ci sarà tempo più a ... 🔗bolognatoday.it

