Il Bisonte Firenze in regia ecco la neoazzurra Rachele Morello

Firenze – Si chiude con un grande colpo il mercato de Il BisonteFirenze, che si assicura le prestazioni della palleggiatrice RacheleMorello, neo campionessa di Francia con il Levallois Paris Saint-Cloud e fresca di convocazione in azzurro da parte del ct dell’Italia Julio Velasco, che l’ha inserita nella lista delle trenta per la Volleyball Nations League.La regia delle bisontine sarà quindi affidata a una giocatrice che non ha ancora compiuto venticinque anni, ma che ne ha già alle spalle quasi dieci di carriera, grazie a un talento esploso precocemente che le ha permesso di debuttare in A2 a quindici, in A1 a sedici e in nazionale maggiore a diciotto: Morello, che ha un palmares impressionante sia a livello di nazionali giovanili – fra cui un oro ai mondiali under 18 e un oro agli europei under 19 – che di club – una Coppa Cev e una Challenge Cup con Chieri più il titolo francese col Levallois – vestirà la maglia numero 4 e comporrà insieme a Beatrice Agrifoglio il reparto delle palleggiatrici de Il Bisonte, nel quale ritroverà coach Federico Chiavegatti con cui ha già lavorato a Ravenna nella stagione 202021. 🔗Corrieretoscano.it

FIRENZE – Il Bisonte Firenze parla sempre più toscano. Alla corte di coach Federico Chiavegatti arriva l’attaccante carrarina Agata Zuccarelli, che porta a cinque le rappresentanti della regione all’interno del roster: oltre a lei ci sono Bianca Lapini, Alessandra Colzi, Francesca Villani e Beatrice Agrifoglio, segno sempre più tangibile dello strettissimo legame del club col territorio di appartenenza. 🔗corrieretoscano.it

