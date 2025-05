Nove Maggio, giorno di parate nella Federazione: cade l’ottantesimo anniversario della Vittoria contro la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale – per i russi, all’epoca sovietici, la Grande Guerra Patriottica. Giorno di celebrazioni, ma non per tutti all’interno delle frontiere dell’impero sovietico che non esiste più. Oggi una sfilata, ma blindata e per pochissimi, si terrà anche in Kazakistan: in piazza però solo veterani e autorità. I cittadini invece dovranno vederla in tv: tutti i canali nelle regioni del nono Paese più esteso al mondo la trasmetteranno.Anche centinaia di migliaia di kazaki sono morti sui campi di battaglia di quel sanguinoso conflitto: chi fu spedito al fronte non tornò mai indietro. Il Kazakistan ricorda il loro sacrificio, ma due giorni prima della Federazione – il sette Maggio, durante la “Giornata del difensore della patria”, celebrazione nazionale istituita solo nel 2012. 🔗Ilfattoquotidiano.it

