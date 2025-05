Il 14 e 15 maggio arriva ad Arezzo ' In viaggio con la Banca d' Italia' l' iniziativa itinerante organizzata dalla banca centrale per promuovere la cultura finanziaria

Arezzo, 9 maggio 2025 – Il 14 e 15 maggioarriva ad Arezzo 'In viaggio con la banca d'Italia', l'iniziativaitineranteorganizzatadallabancacentrale per promuovere la culturafinanziaria, far conoscere le proprie funzioni e dialogare in modo diretto con le persone, le imprese e le altre istituzioni. Lo annuncia l'istituto di via Nazionale.La tappa aretina si apre mercoledì 14 alle 10,30, presso la Sala Borsa Merci della Camera diCommercio di Arezzo-Siena, con l'incontro 'Truffe nei pagamenti: come riconoscerle,come difendersi'. Intervengono rappresentanti della banca d'Italia, delle forze dell'ordine e del mondo accademico, per analizzare il fenomeno delle frodi nei pagamenti digitali e offrire strumenti concreti di prevenzione. L'incontro è parte della campagna informativa nazionale 'Occhio alle truffe'. 🔗Lanazione.it

