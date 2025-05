Ibiza Altea esclusa dall’Isola dei Famosi mistero svelato | Ecco perché non posso partecipare

(Adnkronos) – IbizaAltea è stata esclusa dal cast dell'Isola dei Famosi. La modella e attrice italo-americana era tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione del reality show condotto da Veronica Gentili, ma durante la diretta della prima puntata è stata annunciata la sua esclusione. A spiegare il motivo è stata la stessa Ibiza, che .L'articolo IbizaAlteaesclusadall'Isola dei Famosi, misterosvelato: "Eccoperché non possopartecipare" proviene da Webmagazine24.

(Adnkronos) – Ibiza Altea è stata esclusa dal cast dell'Isola dei Famosi. La modella e attrice italo-americana era tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione del reality show condotto da Veronica Gentili, ma durante la diretta della prima puntata è stata annunciata la sua esclusione. A spiegare il motivo è stata la stessa Ibiza, che […] 🔗periodicodaily.com

La diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi ha debuttato ieri sera su Canale 5 con una serata piena di colpi di scena e mistero. In apertura, il debutto è stato contraddistinto da imprevisti che hanno catturato l’attenzione del pubblico e lasciato spazio a numerosi interrogativi sin dai primi istanti della trasmissione. Inizio inaspettato e novità […] L'articolo L’Isola dei Famosi debutta con imprevisti: Giarrusso infortunato ed esclusa Ibiza Altea è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Ibiza Altea è la grande assente dal cast dell'Isola dei Famosi 2025. In un'intervista, la modella sostiene che la decisione di Mediaset sarebbe legata alla sua recente partecipazione a Too Hot To Handle, reality di Netflix condotto da Fred De Palma. Le parole dopo l'esclusione improvvisa: "Sapevano tutto, mi hanno fatta arrivare in Honduras per poi farmi tornare indietro".Continua a leggere 🔗fanpage.it

