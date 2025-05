I vertici di Eni Versalis incontrano imprese indotto | Confermato impegno per il territorio

BRINDISI - Si è svolto presso la sede di Confindustria Brindisi, un incontro - alla presenza del direttore Trasformazioni industriali di Eni Giuseppe Ricci e dell'amministratore delegato di Versalis Adriano Alfani, che ha visto un'ampia partecipazione di aziende associate.Nel corso della. 🔗Brindisireport.it © Brindisireport.it - I vertici di Eni Versalis incontrano imprese indotto: "Confermato impegno per il territorio"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

BRINDISI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, incontrerà il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il confronto è in programma mercoledì prossimo (5 marzo). Sul tavolo le varie crisi occupazionali che affliggono la Regione Puglia, fra cui la vertenza Eni... 🔗brindisireport.it

Arrivano reazioni anche dal mondo della politica al tavolo su Eni Versalis che si è svolto ieri (martedì 25 febbraio) presso la prefettura di Brindisi, in presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Siamo convinti che esistano margini di manovra - afferma il segretario... 🔗brindisireport.it

"La Cgil e le categorie interessate dalla vertenza Eni Versalis, Filctem, Fiom, Filt, Fillea e Filcams, hanno deciso di dichiarare lo stato di agitazione a livello nazionale e la programmazione di una manifestazione nazionale sotto il Mimit in occasione del prossimo incontro. Oltre a ciò, la... 🔗ravennatoday.it

Cosa riportano altre fonti

I vertici di Eni Versalis incontrano imprese indotto: Confermato impegno per il territorio; Vertenza Versalis, Abbate e Tamajo incontrano rappresentanti e sindacati; Sindacati incontrano vertici petrolchimico: rassicurazioni per il futuro dei lavoratori; Incontro con i vertici di Eni.

I vertici di Eni Versalis incontrano imprese indotto: "Confermato impegno per il territorio" - Il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, nell'esprimere grande soddisfazione per l'esito della riunione e nel ringraziare i vertici di Eni e Versalis per la disponibilità ... 🔗brindisireport.it

Versalis, sottoscritto un documento congiunto per creare una rete delle istituzioni a difesa dell’industria chimica - MANTOVA, 22 dic. - In risposta alle notevoli preoccupazioni create dall'ipotesi di abbandono della chimica da parte dell'Eni che inevitabilmente avrebbe ricadute deleterie anche sullo stabilimento ... 🔗altramantova.it

Sciopero al petrolchimico contro Versalis e governo: «Esiste anche Marghera» - Il giorno 25 Marzo 2025 i vertici di Versalis, la società di Eni che si occupa di chimica, sono venuti nello stabilimento di Porto Marghera per presentare il nuovo impianto di riciclo meccanico della ... 🔗veneziatoday.it