I Colori Urbani dell’artista italo-francese Samuel Mas Di Mattia

Dal 10 maggio al 10 giugno 2025, la MCD Gallery di Napoli ospiterà l'esposizione "Colori Urbani" dell'artista italo-francese Samuel “Mas” Di Mattia. Questa personale esplora la vibrante interazione tra colori e architettura, dando vita a un dialogo visivo tra l'ambiente urbano e l'espressione artistica contemporanea. Un viaggio cromatico da non perdere!

