I benefici dell' allattamento al seno | successo per l' incontro organizzato dal Comune di Bagheria

Si è tenuto con successo ieri (giovedì 8 maggio) il primo incontro dedicato all'allattamento materno nel salone delle Suore Vincenziane di Villa Butera. L'evento, patrocinato dal Comune di Bagheria, ha rappresentato una preziosa opportunità di condivisione e formazione per le future e neo-mamme. 🔗Palermotoday.it © Palermotoday.it - I benefici dell'allattamento al seno: successo per l'incontro organizzato dal Comune di Bagheria

I benefici e le tecniche dell'allattamento al seno, è questo che sarà illustrato dalla farmacista Carmela Ciambra, con una formazione specifica sul tema, giovedì prossimo (8 maggio) alle 16.30 nel Salone delle Suore Vincenzine, a Palazzo Butera, a Bagheria.L'iniziativa, che ha il patrocinio... 🔗palermotoday.it

Il tumore al seno è il cancro più frequente nelle donne ed è, secondo i dati riportati in questo studio, una malattia la cui incidenza andrà ad aumentare nel corso dei prossimi anni arrivando a circa 3 milioni di nuovi casi e 1 milione di decessi all’anno entro il 2040. Sebbene nei Paesi occidentali, come evidenziato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la mortalità per tumore al seno è in costante diminuzione resta alta l’attenzione su questa condizione anche in relazione alle donne che vogliono programmare una gravidanza. 🔗gravidanzaonline.it

