Grotte di Frasassi è boom di presenze | oltre 45mila visitatori nel super-ponte di primavera

Formia, 6 marzo 2025 – Un successo oltre ogni aspettativa per il Carnevale Formiano 2025 “Vivi l’America”. Entusiasmo, grande partecipazione, condivisione, festa e convivialità all’insegna dell’allegria, del divertimento e della felicità della famiglie e dei bambini. Un mix perfetto di tradizione e innovazione spalmato in tre giorni: il via domenica 2 marzo con la sfilata delle palestre e delle associazioni del territorio tra canti, musiche, balli in maschera e coreografie a tema, in un lungo corteo inaugurato dall’esibizione de “La Frustica” di Faleria (Viterbo), dal 2014 gruppo ... 🔗ilfaroonline.it