Gli studenti dell’istituto comprensivo De Petra di corsa contro la fame

L'istituto comprensivo "De Petra" di Casoli ha aderito al progetto didattico “corsacontro la fame”, un progetto internazionale di educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà."Azione contro la fame" è un' organizzazione internazionale umanitaria leader nella lotta alla fame e alla. 🔗Chietitoday.it © Chietitoday.it - Gli studenti dell’istituto comprensivo “De Petra” di corsa contro la fame

Approfondimenti da altre fonti

Grandi successi per gli studenti dell’istituto comprensivo 3 di Chieti nella corsa campestre provinciale - Ottimi risultati dei giovani sportivi dell’Istituto comprensivo 3 di Chieti che il 19 febbraio 2025 hanno partecipato alla fase provinciale di corsa campestre dei Campionati studenteschi.

A scuola di legalità, la polizia incontra gli studenti dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Acireale - Il progetto nazionale “PretenDiamo Legalità” della polizia approda tra gli studenti dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Acireale. L’incontro formativo è stato finalizzato a diffondere i principi della legalità tra i più giovani, iniziando ...

I carabinieri incontrano gli studenti dell’istituto comprensivo "Giovanni Verga" - I carabinieri della compagnia di Acireale hanno incontrato gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado “Giovanni Verga” di Viagrande, nell’ambito del progetto di collaborazione tra l’Arma e il mondo dell’istruzione.

Scuola, ricorso al Tar contro il dimensionamento

Video Scuola, ricorso al Tar contro il dimensionamento Video Scuola, ricorso al Tar contro il dimensionamento

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Passignano sul Trasimeno, studenti vogliono intitolare l'istituto comprensivo a Piero Angela; DigitALL, nonni a lezione di informatica con gli studenti dell’istituto comprensivo San Teodoro; Diamo il nome alla scuola. Gli studenti scelgono l’istituto ’Piero Angela’; Gli studenti vogliono intitolare il Comprensivo di Passignano e Tuoro a Piero Angela. 🔗Cosa riportano altre fonti

DigitALL, nonni a lezione di informatica con gli studenti dell’istituto comprensivo San Teodoro - Al via una nuova fase del progetto portato avanti da Helpcode, onlus in prima linea per i diritti e la salvaguardia dei bambini, per colmare il divario ... 🔗ilsecoloxix.it

L’Istituto 'Nicola Sole' ha accolto la scuola greca Gymnasio Agion Theodoron - Lunedì 5 maggio, l’Istituto Comprensivo “Nicola Sole” di Senise ha vissuto una giornata speciale all’insegna dell’incontro e dell’internazionalizzazione: 45 studenti del Gymnasio Agion Theodoron di Co ... 🔗lasiritide.it

"Diamo il nome alla scuola". Gli studenti scelgono l’istituto ’Piero Angela’ - Votazione tra tutti gli alunni del comprensivo di Passignano e Tuoro. Ora il via libera dell’Ufficio regionale. "Grande prova di partecipazione". 🔗msn.com