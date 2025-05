In un’epoca in cui la sovranità si misura sempre più in terabyte e algoritmi, gli Emirati Arabi Uniti accelerano il passo nella corsa globale alla supremazia digitale. Con l’approvazione ufficiale da parte del Consiglio dei Ministri, prende forma ad Abu Dhabi il primo Centro di eccellenza per la sicurezza informatica del Paese: un’infrastruttura tanto tecnica quanto politica, pensata per blindare gli asset nazionali e posizionare gli Emirati al centro della mappa strategica del cyberspazio mondiale.A guidare l’iniziativa è l’UAE cybersecurity Council, con un partner d’eccezione: Google Cloud. Una collaborazione che rivela la doppia anima del progetto: da un lato il rafforzamento della difesa digitale interna, dall’altro l’integrazione selettiva con le grandi piattaforme occidentali per garantirsi interoperabilità, accesso a tecnologie proprietarie e – soprattutto – legittimazione nel circuito delle élite tecnologiche. 🔗It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli Emirati varano (con Google) lo “scudo” cyber per garantire la sicurezza del Paese