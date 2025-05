Giuseppe e Rosanna erano d’accordo? Cosa succede dopo l’uscita da Uomini e Donne

Giuseppe e Rosanna, tra i protagonisti più seguiti del Trono Over di Uomini e Donne, hanno deciso di continuare la loro conoscenza lontano dai riflettori. dopo aver abbandonato il programma condotto da Maria De Filippi, i due sono stati immortalati da LolloMagazine.it. I due in studio spesso sono stati accusati da Gianni Sperti e Tina Cipollari di avere un accordo sull’uscita dal programma. Le immagini esclusive sembrano svelare come stanno davvero le cose.Uomini e Donne: le foto inedite di Giuseppe e RosannaNelle immagini pubblicate in anteprima da LolloMagazine.it, Giuseppe e Rosanna appaiono rilassati e sorridenti. Li vediamo camminare mano nella mano sul lungomare siciliano, godersi i vicoli di Palermo e fare acquisti tra i mercatini locali. Una vacanza che profuma di normalità, dove la loro sintonia appare evidente. 🔗Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Giuseppe e Rosanna erano d’accordo? Cosa succede dopo l’uscita da Uomini e Donne

Le Anticipazioni di Uomini e Donne hanno svelato che Giuseppe e Rosanna hanno lasciato insieme la trasmissione. Della coppia è iniziato a circolare un primo scatto post uscita dal programma...con tanto di retroscena!

Nel corso della registrazione che si è tenuta ieri a Uomini e Donne, domenica 27 aprile, ci sono stati diversi colpi di scena, tra cui l’uscita dal programma di Giuseppe e Rosanna. I due, inaspettatamente, hanno deciso di concludere la loro esperienza all’interno della trasmissione in modo da approfondire la conoscenza al di fuori. Questa scelta, se da un lato poteva essere prevedibile per Giuseppe, il quale non ha mai nascosto di nutrire un sentimento per la dama, è stata del tutto inattesa per quanto riguarda la dama. 🔗tutto.tv

Il colpo di scena durante la registrazione di domenica 27 aprile di Uomini e DonneGrandi emozioni nello studio di Uomini e Donne. Durante la registrazione di domenica 27 aprile, Giuseppe e Rosanna, protagonisti del Trono Over, hanno deciso a sorpresa di lasciare insieme il programma per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.Un amore nato sotto i riflettoriLa notizia è stata resa nota dal blogger Lorenzo Pugnaloni e ha subito fatto il giro dei social, lasciando i fan stupiti e commossi. 🔗notizieaudaci.it

