Giro d’Italia 2025 Rai 2 si tinge di rosa fino al 1 giugno

La magia del Girod’Italia torna ad illuminare le strade del Belpaese (e non solo). Da Durazzo a Roma, per un totale di 3433 km e 52350 metri di dislivello che la Rai seguirà senza far perdere ai telespettatori nemmeno un colpo di pedale della 108° edizione della Corsa rosa.Girod’Italia2025 sulla RaiL’offerta della TV di Stato proporrà trasmissioni dedicate tra presentazione della giornata, le tappe integrali, lo storico Processo alla Tappa, un ampio reportage serale e, intorno alla mezzanotte, la riproposizione delle fasi salienti di tappa. Torneranno, nel palinsesto diviso tra Rai 2 e Rai Sport, tutti i tradizionali appuntamenti che si succederanno, uno dietro l’altro, per raccontare il Girod’Italia.Giro MattinaSi parte da Giro Mattina su Rai Sport, in onda 45 minuti prima della partenza di ogni tappa. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Giro d’Italia 2025, Rai 2 si tinge di rosa fino al 1° giugno

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗Leggi su 2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre.GPM GIRO D’ITALIA 2025PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km)SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗Leggi su oasport.it

Giro d’Italia 2025: Mikel Landa sogna di tornare sul podio a 35 anni - Un anniversario importante. Il Giro d’Italia 2025 comincerà il 9 maggio, lo stesso giorno designato per il via dell’edizione 2015, contrassegnata dalla seconda partecipazione di Mikel Landa, poi piazzatosi sul gradino più basso del podio nella classifica generale. Adesso, a dieci anni di distanza, il veterano affronterà per l’ottava volta la Corsa Rosa, con l’obiettivo di centrare nuovamente la top 3, così come successo anche nel 2022, anno della sua ultima presenza. 🔗Leggi su oasport.it

Giro d’Italia, terza tappa a Valona: sorprese in vista - Sono decisamente impegnativi questi primi tre giorni in Albania del Giro d'Italia e gli uomini di classifica non potranno mai cedere alla tentazione di lasciare andare la corsa. Anche la terza tappa l ... 🔗corrieredellosport.it

Numero da rodeo di Carapaz alla crono del Giro d’Italia: la bici impazzisce, la doma da campione - Prova a cronometro spettacolare sulle strade di Tirana per la seconda tappa del Giro d’Italia 2025. Ha vinto Tarling, Roglic è la nuova maglia rosa, mentre Richard Carapaz ha rischiato di cadere ... 🔗fanpage.it

Giro d’Italia, seconda tappa a Joshua Tarling e Primoz Roglic nuova maglia rosa - Era tra i grandi favoriti della vigilia e non ha tradito le attese facendo sua, ad una media che ha superato i 51 chilometri orari, la cronometro di Tirana, seconda frazione di un Giro sempre più nel ... 🔗corrieredellosport.it