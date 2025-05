Giornata internazionale dei Musei | a ‘Le Serre di Graefer’ esperienza tra natura storia e teatro

Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della Giornatainternazionale dei Musei 2025, dedicata al tema “The Future of Museums in Rapidly Changing Communities”, la Reggia di Caserta promuove innovazione, accessibilità e sviluppo sostenibile, rafforzando il legame con le comunità locali. Le Serre di Graefer della Reggia di Caserta si fanno portavoce di questi valori con un’edizione speciale di “Voci dalle Serre”. Un evento immersivo che trasforma la visita alle storiche Serre in un racconto dal vivo. Il pubblico sarà guidato da un esperto botanico che illustrerà gli aspetti scientifici e storici di questo angolo incantato della Reggia di Caserta. Nel frattempo, incursioni teatrali sorprenderanno i visitatori lungo il percorso: giardinieri, botanici, sovrani e servitori prenderanno voce per raccontare aneddoti, segreti e memorie legate alla vita del giardino e alla sua evoluzione nel tempo. 🔗Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giornata internazionale dei Musei: a ‘Le Serre di Graefer’ esperienza tra natura, storia e teatro

Ne parlano su altre fonti

Spettacoli, incontri, proiezioni, mostre, visite guidate, presentazioni di libri, premi e attività per bambine e bambini. Sabato 8 marzo, alcuni luoghi della cultura in tutta la città, dai musei alle biblioteche, dai teatri al cinema, ospiteranno un ricco programma di appuntamenti promossi... 🔗romatoday.it

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo 2025, su iniziativa del Ministero della Cultura, l’ingresso ai luoghi della cultura statali sarà gratuito per tutte le donne. Per celebrare l’8 marzo i musei e luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali... 🔗napolitoday.it

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2025, in programma il prossimo 18 maggio, le Serre di Graefer della Reggia di Caserta si trasformano in un palcoscenico verde dove storia, scienza e teatro si intrecciano in una narrazione dal vivo dal titolo “Voci dalle Serre”. L’evento si... 🔗casertanews.it

CN24 | 180secondi del 20 NOVEMBRE 2009

Video CN24 | 180secondi del 20 NOVEMBRE 2009 ► Video CN24 | 180secondi del 20 NOVEMBRE 2009

Approfondimenti da altre fonti

Giornata mondiale dell'arte 2025: le mostre, i musei e le opere da vedere a Parigi questo martedì; Giornata internazionale della donna, le iniziative nei Musei Civici e nelle Biblioteche di Roma; Festa della donna 2025: eventi, musei gratis e iniziative per l'8 marzo; Cosa fare l'8 marzo a Napoli: le iniziative per la Giornata internazionale della donna. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia