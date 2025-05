Gioielli del Riuso sfilata e rinfresco per la sostenibilità e il riutilizzo creativo

Sabato 10 maggio, dalle ore 16 alle 18, il centro del Riuso gestito da Assoutenti ospiterà un evento speciale dedicato alla sostenibilità e al riutilizzocreativo, un’occasione per unire moda, arte e impegno ambientale.In programma la sfilata “Gioielli del Riuso”, un vero e proprio spettacolo. 🔗Genovatoday.it © Genovatoday.it - “Gioielli del Riuso”, sfilata e rinfresco per la sostenibilità e il riutilizzo creativo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiari: giornata del riuso - La manifestazione denominata “Giornata del riuso e non solo" si svolgerà domenica 13 aprile nella piazza della Rocca Viscontea di Chiari.Privati, hobbisti, creativi che espongono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o ...

Riciclaggio e ricettazione di gioielli, perquisizioni in tutto il Veneto - Dalle prime luci dell'alba odierna, 13 marzo è in corso una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Padova finalizzata alla esecuzione di 2 decreti di sequestro preventivo disposti dal Gip del tribunale di Padova e 74 decreti ...

Kate Middleton, i gioielli da 645mila euro che le ha regalato William - Kate Middleton ha uno scrigno di gioielli da sogno. William le avrebbe regalato preziosi per un valore di 540mila sterline, circa 645mila euro (arrotondando leggermente in eccesso).

Servizio idrico, Santagostino (Gruppo Cap): “Riutilizzo acque depurate tema dirimente su cambiamenti climatici”

Video Servizio idrico, Santagostino (Gruppo Cap): “Riutilizzo acque depurate tema dirimente su cambiamenti climatici” Video Servizio idrico, Santagostino (Gruppo Cap): “Riutilizzo acque depurate tema dirimente su cambiamenti climatici”

Su questo argomento da altre fonti

“Gioielli del Riuso”, sfilata e rinfresco per la sostenibilità e il riutilizzo creativo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gioielli del riuso: sfilata, arte e sostenibilità in via Bologna al Centro - Domani, sabato 10 maggio, dalle ore 16:00 alle 18:00, il Centro del Riuso di via Bologna a Genova ospiterà un appuntamento speciale all’insegna della sostenibilità ... 🔗ligurianotizie.it