Giochiamo per un sorriso | presentata la festa all’insegna della condivisione e dell’altruismo

Sport, inclusione sociale e solidarietà tornano a intrecciarsi in occasione dell’undicesima edizione di Giochiamo per un sorriso, l’iniziativa solidale promossa dal Comitato regionale PGS Calabria Aps e dal Comitato provinciale PGS Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio. 🔗Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Giochiamo per un sorriso": presentata la festa all’insegna della condivisione e dell’altruismo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

E’ giunta alla quattordicesima edizione la ‘Festa di Scienza e di Filosofia. Virtute e Canoscenza’ dedicata a ‘Intelligenze; Circolarità; Avvenire’ in programma dal 10 al 13 aprile tra Foligno e Fabriano, città che per il terzo anno consecutivo fa parte del progetto lanciato ormai 14 anni fa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno.Filosofia e scienza in un festival “Una bella occasione di riflessione e approfondimento scientifico e filosofico ricco di proposte e progettualità – sottolinea l’assessore alla Cultura Chiara Biondi alla presentazione di oggi nella sede regionale – In ... 🔗lapresse.it

Pisa, 21 febbraio 2025 – Vuole regalare una mattinata di allegria e spensieratezza ai ragazzi con disabilità “Maschere in Moto per un Sorriso”, la nuova iniziativa organizzata in occasione del carnevale dal Moto Club Pisa con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa e del Comune di Pisa che si terrà domenica 23 febbraio dalle 10 a Tirrenia, in piazza Belvedere. “Una manifestazione di grande sensibilità, organizzata con il solo intento di donare una giornata di felicità e spensieratezza ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie. 🔗lanazione.it

Mercoledì prossimo 5 marzo torna l’appuntamento più goloso del carnevale veronese: la "Festa de la Renga" a Parona. Una manifestazione sentita e partecipata dai veronesi e non solo, con le degustazioni di "polenta e renga" e con la tradizionale sfilata che vede alla testa la "siora La Parona"... 🔗veronasera.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giochiamo per un sorriso: presentata la festa all’insegna della condivisione e dell’altruismo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia