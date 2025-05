gianna nannini verso il rock show del circo massimo con il nuovo singolo

A poche settimane dallo speciale rock show del 26 giugno al Circo Massimo di Roma, che inaugura ufficialmente il suo ritorno live per l’estate 2025, Gianna Nannini pubblica oggi venerdì 9 maggio il nuovo singolo Panorama (Columbia RecordsSony Music Italy). Inno all’amore senza catene, viscerale e immediato come la brezza d’estate sulla pelle scoperta. Un brano “cassa dritta” nato dalla sinergia creativa di Gianna Nannini , Raige, Pacifico e Francesco “Katoo” Catitti accompagnato dalla produzione di Canova.GUARDA LE FOTO Gianna Nannini : le foto della cantante più rock di tutte! A luglio il Sei nell’anima tour – Festival European leg 2025 che porterà Gianna a calcare i palchi di alcuni dei festival più importanti d’Europa. 🔗 Amica.it

La creatività può essere autodistruttiva per un artista che si trova davanti alla pagina bianca, e lo sa bene Gianna Nannini che ha raccontato come Fotoromanza sia uno dei suoi grandi successi, ma anche la canzone che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera. "Quando scrivevo Fotoromanza ad un certo punto ho pensato di lasciare...Prosegui la lettura

Torna BOP – Beats Of Pompeii, la rassegna live che trasforma l'antico Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei in un palcoscenico d'eccezione per la musica contemporanea. Dopo il successo della prima edizione, la seconda edizione si svolgerà dall'1 luglio al 5 agosto 2025, con undici concerti (più uno extra programma) che vedranno alternarsi sul palco alcuni dei più grandi nomi della scena musicale internazionale e nazionale.