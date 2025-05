GialappaShow | chi affianca Mago Forest lunedì 12 maggio

In onda alle 21.30lunedì 12 maggio, alle 21.30, torna l’appuntamento con GialappaShow, in prima visione assoluta su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. A sorprendere questa settimana è l’inedita coppia alla conduzione: Francesca Pascale affiancherà il sempre irriverente MagoForest.La puntata si apre con una partenza scoppiettante: Alessandro Borghese alle prese con una padrona di casa particolarmente scontrosa, interpretata da MiriamBrenda Lodigiani, nella consueta anteprima del programma. Subito dopo, il cast al completo dà vita a una sigla in stile Happy Days, in un omaggio ironico e nostalgico agli anni ’50.La musica dal vivo è uno dei punti forti dello show: protagonisti della scena sono i Neri per Caso, che propongono una versione sorprendente di Ufo Robot. A seguire, in collaborazione con Willy Peyote e la chitarrista Eleonora Strino, eseguono Clandestino di Manu Chao, It Don’t Mean a Thing di Ella Fitzgerald e Per colpa di chi? di Zucchero, in un mix di generi e atmosfere. 🔗361magazine.com

