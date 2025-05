Gesac il Cda conferma per un altro triennio le cariche di Borgomeo e Barbieri

Il Consiglio di Amministrazione di Gesac S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio 2024 e confermato la leadership aziendale, rinnovando per un ulteriore triennio le cariche di Carlo Borgomeo come presidente e di Roberto Barbieri nel ruolo di amministratore delegato. “La brillante gestione operativa e strategica – si legge in una nota – si è tradotta in una crescita economica per l’Azienda, un incremento qualitativo e quantitativo del traffico e significativi investimenti mirati, in particolare, allo start up dell’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi. Con 12,7 milioni di passeggeri nel 2024, lo scalo di Napoli ha registrato il miglior risultato di sempre. La crescita ha riguardato in particolare il traffico internazionale, connotato da una più spiccata vocazione intercontinentale grazie ai voli diretti con gli Stati Uniti, e dall’espansione dei collegamenti point-to-point e verso i principali hub. 🔗Ildenaro.it