Generazionifuture - Concerto dedicato a Dmítrij Šostakovi?

Firenze, 26 febbraio 2025 - Il tour della consacrazione, quello che i Genesis intrapresero tra il 1972 e il 1973 dopo l’uscita degli album “Nursery Cryme” e “Foxtrot”. Un live segnato da brani iconici e da un innovativo impatto visivo che, per la gioia dei fan, torna martedì 4 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze nel concerto dei The Musical Box, la band canadese che da oltre trent’anni riporta in scena gli spettacoli dei Genesis del periodo d'oro. 🔗lanazione.it