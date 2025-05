G?astrophysics | ?L?a nuova scienza del mangiare | dall' università di Oxford arriva a Foggia il prof Charles Spence

Molti credono che la carne sia essenziale per sviluppare i muscoli, ma la scienza racconta un’altra storia. Ricerche recenti dimostrano che le proteine vegetali possono garantire gli stessi risultati di quelle animali, con l’aggiunta di importanti benefici per la salute. Allora, è davvero necessario consumare carne per costruire muscoli?Il primo mito da sfatare è che solo la carne fornisca proteine complete. 🔗 cultweb.it

Mangiare in piedi è un’abitudine diffusa, soprattutto nei contesti urbani e lavorativi dove il tempo è limitato. Colazioni veloci al bancone del bar, pranzi rapidi in ufficio o spuntini consumati tra un’attività e l’altra sono una pratica ormai certa. Ma fa davvero bene tutta questa velocità? La risposta è: no (ora vediamo). Secondo una revisione pubblicata sul Journal of Gastroenterology and Hepatology, la postura influisce sulla motilità gastrica, cioè sulla velocità con cui il cibo viene spinto dallo stomaco verso l’intestino tenue. 🔗cultweb.it