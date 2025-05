Garanzia della salute mentale incontro all' Asp | Riscontrate criticità

Proseguono gli appuntamenti promossi da Antonio De Luca, capogruppo all’Ars del Movimento 5 stelle, con le singole aziende sanitarie provinciali per un confronto sullo stato dell’arte dei budget di salute mentale . Si tratta di una serie di iniziative che prendono il via dopo la presentazione del. 🔗 Agrigentonotizie.it

Il bookclub di Visionary Bergamo, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo, è tornato alla Biblioteca Gavazzeni con un appuntamento dedicato alla salute mentale degli universitari, grazie alla partecipazione di Uni+.Sabato 29 marzo si è svolto il quarto incontro del bookclub “Pagine Ribelli”, organizzato da Visionary Bergamo con Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo.Luca Muschio, ospite dell’appuntamento in qualità di membro della lista dei rappresentanti degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo Uni+, ha proposto “La coscienza delle piante”, ultima ... 🔗 bergamonews.it

Robbie Williams in una intervista al Mirror ha parlato apertamente di come il suo anno sia iniziato in modo difficile. a causa della depressione. La superstar ha anche rivelato di aver ricevuto una diagnosi di scorbuto, dopo aver assunto farmaci soppressori dell’appetito. Naturalmente l’artista ha sottolineato, ancora una volta, il suo grande amore per la moglie, Ayda Field, per essergli stata accanto. 🔗ilfattoquotidiano.it