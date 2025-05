Galli | Sommer o Donnarumma? La finale è la loro rivincita ma ecco chi preferisco Onana? Mi viene da ridere…

Le parole di Giovanni Galli, ex portiere, sulla sua preferenza tra Sommer e Donnarumma in finale di Champions LeagueGiovanni Galli ha parlato al Corriere della Sera in vista della finale d Champions League tra tra Inter e PSG, con il confronto tra Sommer e Donnarumma.Sommer E Donnarumma – «Sono diversi, per costituzione e esperienza. Nessuno dei due incarna il mio portiere ideale. Per me Carnesecchi rappresenta la figura del portiere: bello stilisticamente, elegante, efficace».DIFFERENZE – «Due grandi interpreti. Il primo ha esperienza e freddezza, il secondo un gran fisico e notevole esplosività. Per loro è una rivincita. Mi fa particolarmente piacere per Donnarumma, in Francia lo hanno messo in croce e lui adesso ha zittito i parigini che hanno la puzza sotto il naso».RIMPIANTO Onana? – «Mi viene da ridere al solo pensiero.

Le parole di Giovanni Galli, ex portiere del Milan e della Nazionale, sulla sfida tra Sommer e Donnarumma in finale di Champions League La Champions League ha detto che Sommer e Donnarumma fanno la differenza e la sfida tra portieri renderà ancora più saporita la finale di Monaco tra Inter e Psg. Sul Corriere della […] 🔗calcionews24.com

«Visto Donnarumma e Sommer? Il portiere deve parare, alla faccia degli intellettualoidi» (Giovanni Galli)Donnarumma e Sommer con le loro parate hanno portato Psg e Inter in finale di Champions, la rivincita del portiere che para, come dice Giovanni Galli al Corriere della Sera in un'intervista di Alessandro Bocci.«Le semifinali hanno decretato la vittoria del portiere che para. Sono contento per Sommer e Donnarumma, alla faccia degli intellettualoidi che vogliono riscrivere il ruolo e snaturarlo.

