Frosinone Emanuele De Vita nominato Delegato Provinciale Coni per il quadriennio olimpico 2025-2028

FROSINONE – Importante novità nel panorama sportivo locale: il Comitato Regionale Coni Lazio, sotto la guida del Presidente Alessandro Cochi, ha ufficializzato la nomina dell’Avv. Emanuele De Vita come Delegato Provinciale Coni per il quadriennio olimpico 2025-2028. Un incarico che promette di portare nuove iniziative e opportunità per lo sport nella provincia di Frosinone.

