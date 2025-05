Frosinone ad un passo dal baratro Serie C | il Palermo vince 2-0 Le combinazioni per salvezza diretta e playout

Il Frosinone perde ancora e ormai vede il baratro sempre più vicino: passa il Palermo 2-0. Una gara senza emozioni per gran parte del primo tempo, sbloccata da Brunori al primo tiro in porta alla mezzora. Lo stesso attaccante raddoppia in avvio di ripresa. Il Frosinone si sveglia dopo il.

Frosinone ad un passo dal baratro Serie C: il Palermo vince 2-0. Le combinazioni per salvezza diretta e playout - Il Frosinone perde ancora e ormai vede il baratro sempre più vicino: passa il Palermo 2-0. Una gara senza emozioni per gran parte del primo tempo, sbloccata da Brunori al primo tiro in porta alla mezzora.

