Frendrup Juventus anche due club di Premier League sulle tracce del danese | il Genoa ha già fissato il prezzo

FrendrupJuventus, anche due club di PremierLeaguesulletracce del danese: il Genoa ha già fissato il prezzo per il suo centrocampistaMorten Frendrup sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva, con diversi club tra cui il mercato Juventus che già in queste settimane stanno seguendo con interesse la sua situazione.Stando a quanto riportato dal portale FootballTransfer sulletracce del danese ci sarebbero ora anche West Ham e Wolverhampton. Il Genoa intanto ha già fissato il prezzo: verranno prese in considerazione offerta da circa 24 milioni di euro. .com 🔗Juventusnews24.com

